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19:04 (мск), источник: © РИА Новости

Миронов подтвердил присутствие в автомобиле, попавшем в ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов подтвердил, что находился в машине, когда она попала в ДТП.

Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы в среду, отметив, что пострадавший отправлен в больницу.

«Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист-доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами», — написал он в своем канале в Telegram.

Политик также сообщил, что сам попросил вызвать скорую помощь для пострадавшего.

«Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — уточнил он.

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