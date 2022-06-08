Миронов подтвердил присутствие в автомобиле, попавшем в ДТП в центре Москвы

Ранее пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы в среду, отметив, что пострадавший отправлен в больницу.
«Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист-доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами», — написал он в своем канале в Telegram.
Политик также сообщил, что сам попросил вызвать скорую помощь для пострадавшего.
«Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — уточнил он.