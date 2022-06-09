Бежавшие с позиций бойцы украинской теробороны пожаловались Le Figaro на условия службы

«Это было ужасно. Нас обучали лишь полтора дня и выдали каждому только по автомату Калашникова», — пожаловался один из собеседников издания, который рассказал, что изначально рассчитывал нести службу на блокпосту в своем родном городе на Западной Украине. Другой участник отряда рассказал, что после того, как часть их сослуживцев погибли от обстрелов российской артиллерии и ударов ВКС РФ, они «убедили своего командира отступить», но во время отхода тот был убит и теперь против них ведется судебное разбирательство.
Газета уточняет, что из 30 оставшихся в живых членов отряда теробороны 23 отказались вернуться на позиции. Теперь они находятся в городе Бахмуте в ожидании решения суда.
«Проблема не только в том, что многие новобранцы недостаточно обучены, но и в том, что некоторые полевые командиры не способны командовать, что отражает проблемы, имевшие место и до конфликта», — заявил газете украинский адвокат Дмитрий Сергеенко. «Из-за этого закона (об отправке бойцов теробороны в зону боевых действий — прим. ТАСС) едва обученные обращению с оружием новобранцы вопреки своей воле направляются в такие ситуации, в которых они никогда не должны были оказаться. Наши клиенты, например, являются жертвами физических и психологических травм. Это гражданские лица с небольшим опытом и почти без подготовки, которых командование послало на убой», — добавил он.
Законодательная неопределенность
Законопроект о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задания в районе ведения боевых действий был принят Радой 3 мая. Изначально силы теробороны должны были действовать в пределах соответствующей территориальной общины. При вступлении закона в силу, выполнение ими задач будет осуществляться на всей территории Украины, включая районы ведения военных действий.
Согласно информации на сайте Рады, глава парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект 6 мая. В тот же день закон был направлен на подпись президенту. Однако, как сообщило во вторник агентство Украинские новости, президент Украины Владимир Зеленский уже месяц не подписывает этот документ, что нарушает нормы, установленные основным законом страны.
В соответствии со статьей 94 Конституции Украины, президент должен в течение 15 дней подписать направленный ему закон или вернуть его в парламент со своими мотивированными и сформулированными предложениями. Если президент в течение установленного срока не возвратил закон, то документ считается одобренным и должен быть подписан и опубликован.