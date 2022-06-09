Россия применила на Украине истребители Су-57, сообщил источник

«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», — рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей». Он также уточнил, что удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.