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10:58 (мск), источник: ТАСС

Суд признал незаконным решение арестовать ректора «Шанинки»

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Второй кассационный суд в четверг отменил решение о замене домашнего ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева на содержание под стражей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: Reuters

«Суд, рассмотрев кассационную жалобу на решение Мосгорсуда от 21 ноября, принял решение его отменить и направить материал об избрании Сергею Зуеву меры пресечения в суд апелляционной инстанции для рассмотрения в ином составе», — сказано в решении суда.

Суд обязал Мосгорсуд повторно рассмотреть вопрос о замене Зуеву домашнего ареста на содержание в СИЗО.

Ректор «Шанинки» останется в СИЗО до решения Мосгорсуда по его мере пресечения, сообщил ТАСС адвокат Зуева Сергей Севрук.

«Кассационный суд сейчас отменил постановление о замене Зуеву домашнего ареста на содержание под стражей от 21 ноября 2021 года и отправке этого вопроса на новое рассмотрения. С тех пор было много новых продлений ареста. Так что до нового решения Мосгорсуда Зуев будет оставаться под стражей», — сказал защитник.

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