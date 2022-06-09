Суд признал незаконным решение арестовать ректора «Шанинки»

«Суд, рассмотрев кассационную жалобу на решение Мосгорсуда от 21 ноября, принял решение его отменить и направить материал об избрании Сергею Зуеву меры пресечения в суд апелляционной инстанции для рассмотрения в ином составе», — сказано в решении суда.
Суд обязал Мосгорсуд повторно рассмотреть вопрос о замене Зуеву домашнего ареста на содержание в СИЗО.
Ректор «Шанинки» останется в СИЗО до решения Мосгорсуда по его мере пресечения, сообщил ТАСС адвокат Зуева Сергей Севрук.
«Кассационный суд сейчас отменил постановление о замене Зуеву домашнего ареста на содержание под стражей от 21 ноября 2021 года и отправке этого вопроса на новое рассмотрения. С тех пор было много новых продлений ареста. Так что до нового решения Мосгорсуда Зуев будет оставаться под стражей», — сказал защитник.