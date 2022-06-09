Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы не было работыКаждый одиннадцатый россиянин не представляет своей жизни без работы, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
11:26 (мск), источник: Lenta.Ru

ДНР заявила о боях за Славянск

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что идут бои за Славянск. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 9 июня 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — сообщили в штабе.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской области, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «серьезной временной победой» для Киева стало бы возвращение контроля над потерянными после 24 февраля территориями. Он подчеркнул, что по-прежнему открыт к переговорам с Путиным.

Справка
Сдача «Азовстали». Чем завершились три месяца военной операции на УкраинеДля полного контроля над Донбассом необходимо захватить еще несколько крупных городов, что может занять месяцы, считает эксперт
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Стало известно о намерении Zara возобновить работу в России
Раскрыт секрет стройности Лободы
Спецоперация на Украине
Ракеты уничтожили в Житомирской области центр по переподготовке наемников
ДНР заявила о боях за Славянск
Россия применила на Украине истребители Су-57, сообщил источник
Бежавшие с позиций бойцы украинской теробороны пожаловались Le Figaro на условия службы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь