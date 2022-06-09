Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, Также, сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка Донецкой Народной Республики, Варваровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области», — сказал он.
Кроме того, российская ПВО перехватила украинскую ракету «Точка-У» в районе Кирово (Херсонская область), а также два снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч» под Каменкой (Харьковская область) и Пантелеймоновкой (ДНР).