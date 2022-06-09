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11:45 (мск), источник: © РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, Также, сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка Донецкой Народной Республики, Варваровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области», — сказал он.

Кроме того, российская ПВО перехватила украинскую ракету «Точка-У» в районе Кирово (Херсонская область), а также два снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч» под Каменкой (Харьковская область) и Пантелеймоновкой (ДНР).

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