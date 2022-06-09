Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР

Он опубликовал кадры видео освобожденного населенного пункта.
«Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием… Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го Казачьего полка», — написал Кадыров в Telegram-канале к описанию видео.
Он также сообщил, что «уцелевший противник» осел в населенном пункте Врубовка, где его ждет «бесславный конец».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.