США признались в поддержке биологических лабораторий Украины

Как сообщается в документе, США также работали над повышением «эффективности эпиднадзора людей и животных». По заверению Пентагона, сотрудничество было открытым, с соблюдением норм украинского и американского законодательства, а также международного права.
Кроме того, к совместной работе подключались международные организации, в том числе ВОЗ. В США подчеркнули, что Украина не реализовывала ядерную, химическую или биологическую военные программы. Ее лаборатории полностью соответствовали гражданским стандартам.
«США в рамках международного сотрудничества также работали над устранением других биологических угроз на территории бывшего Советского Союза. Были привлечены эксперты в области биологии, биозащиты, общественного здравоохранения и смежных областей со всего правительства США», — говорится в документе.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности заявил, что Россия инициирует в ООН международное расследование военно-биологической деятельности на Украине.