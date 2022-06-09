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21:58 (мск), источник: ТАСС

МО РФ: ВСУ удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот»

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей Северодонецка в подземных сооружениях завода «Азот», заминировав емкости с химическими веществами, которые планируют взорвать при отступлении. Об этом в четверг сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, прикрываясь гражданским населением в качестве живого щита.

«По имеющейся достоверной информации, в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода “Азот” боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода. При этом националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Он также сообщил, что в Краматорске Донецкой Народной Республики на территории завода «Кондиционер» на Школьной улице подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия.

Кроме того, по его словам, «в Дружковке Донецкой Народной Республики на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях».

«Такие действия киевских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права», — подчеркнул начальник центра.

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