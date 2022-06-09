МО РФ: ВСУ удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот»

Он подчеркнул, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, прикрываясь гражданским населением в качестве живого щита.
«По имеющейся достоверной информации, в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода “Азот” боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода. При этом националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Он также сообщил, что в Краматорске Донецкой Народной Республики на территории завода «Кондиционер» на Школьной улице подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия.
Кроме того, по его словам, «в Дружковке Донецкой Народной Республики на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях».
«Такие действия киевских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права», — подчеркнул начальник центра.