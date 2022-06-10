Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
Фоторепортажи
23Парад Победы на Красной площади
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
01:58 (мск), источник: ТАСС

В офисе Зеленского заявили, что Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Об этом в четверг заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает украинская служба Би-би-си.

Источник: РИА "Новости"

Подоляк назвал одной из главных причин больших потерь отсутствие паритета между возможностями РФ и Украины. По его словам, Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем. В частности, Украине необходимо до 300 реактивных систем, заявил он.

В четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери Украины составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Две страны отказались в своих торговых расчетах использовать американский доллар
"Если Финляндия войдет в НАТО, Россия вполне может денонсировать этот договор"
Спецоперация на Украине
Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко
В Кремле прокомментировали слова Делимханова о сроках спецоперации
ВКС уничтожили в Житомирской области центр по переподготовке наемников
ДНР заявила о боях за Славянск
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь