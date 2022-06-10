В офисе Зеленского заявили, что Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми

Подоляк назвал одной из главных причин больших потерь отсутствие паритета между возможностями РФ и Украины. По его словам, Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем. В частности, Украине необходимо до 300 реактивных систем, заявил он.
В четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери Украины составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.