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09:40 (мск), источник: ТАСС

В ДНР сообщили, что ВСУ возобновили обстрелы в республике

За это время обстрелу из крупнокалиберной артиллерии дважды подвергался город Горловка, по которому было выпущено в общей сложности 17 снарядов калибра 122 мм.

Источник: AFP 2022

ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили в пятницу утром обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его данным, с 06:00 до 09:10 (совпадает с мск) украинские силовики четыре раза обстреляли населенные пункты ДНР. За это время обстрелу из крупнокалиберной артиллерии дважды подвергался город Горловка, по которому было выпущено в общей сложности 17 снарядов калибра 122 мм.

Поселок Гольмовский, расположенный к северу от Горловки, был обстрелян из минометов калибра 120 мм, выпущено 10 мин. ВСУ также выпустили четыре мины такого же калибра по поселку Минеральное, расположенному в Ясиноватском районе к северу от Донецка.

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