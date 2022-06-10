Митволь заключил сделку со следствием, сообщил Хинштейн

Он уточнил, что Митволь не только признал вину, но и намерен «изобличить» причастных к совершению преступлений.
«При таких обстоятельствах считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», — написал Хинштейн.
Митволя задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Турцию. Впоследствии центральный районный суд Красноярска арестовал его на один месяц и 17 дней. Официально подробности дела пока не раскрывают, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. Речь идет более чем о 900 миллионах рублей.
По статье «Мошенничество в особо крупном размере» экс-заместителю главы Росприроднадзора грозит до десяти лет лишения свободы.