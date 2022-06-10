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16:00 (мск), источник: © РИА Новости

Митволь заключил сделку со следствием, сообщил Хинштейн

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь пошел на досудебное соглашение со следствием по делу о хищении 900 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что Митволь не только признал вину, но и намерен «изобличить» причастных к совершению преступлений.

«При таких обстоятельствах считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», — написал Хинштейн.

Митволя задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Турцию. Впоследствии центральный районный суд Красноярска арестовал его на один месяц и 17 дней. Официально подробности дела пока не раскрывают, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. Речь идет более чем о 900 миллионах рублей.

По статье «Мошенничество в особо крупном размере» экс-заместителю главы Росприроднадзора грозит до десяти лет лишения свободы.

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