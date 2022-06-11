Генпрокуратура Украины открыла более 16 тыс. дел против российских военных

«Возвращаясь к военным преступлениям, на сегодня 16 486, мне кажется, открытых уголовных дел. Вы же понимаете, что завтра их будет на 200 больше. Мы не можем их не открывать», — сказала она в пятницу в эфире канала «Украина-24».
Венедиктова также заявила, что еще 623 подозреваемых проходят по делам «преступление агрессии». По ее словам, это российские «топ-чиновники, политики, военные» и медийные персоны. «Они находятся в РФ. К ним будет применятся специальный механизм заочных расследований», — сказала она.
23 мая суд в Киеве приговорил военнослужащего Вооруженных сил России Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Его обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области. 31 мая суд в Полтавской области приговорил к 11,5 года лишения свободы российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в обстреле жилых домов в Харьковской области из РСЗО «Град».
Она также допустила возможность обмена Шишимарина. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко позже заявил, что обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими боевиками.
6 июня в Раду внесли законопроект, предполагающий освобождение от наказания осужденных на Украине военнопленных, если в их отношении принято решение об обмене.