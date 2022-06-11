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03:49 (мск), источник: ТАСС

Генпрокуратура Украины открыла более 16 тыс. дел против российских военных

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в стране расследуется 16 486 уголовных дел против российских военнослужащих.

Источник: Reuters

«Возвращаясь к военным преступлениям, на сегодня 16 486, мне кажется, открытых уголовных дел. Вы же понимаете, что завтра их будет на 200 больше. Мы не можем их не открывать», — сказала она в пятницу в эфире канала «Украина-24».

По ее словам, на сегодняшний день по этим делам числятся 111 подозреваемых. Еще восемь дел переданы в суд и находятся на рассмотрении.

Венедиктова также заявила, что еще 623 подозреваемых проходят по делам «преступление агрессии». По ее словам, это российские «топ-чиновники, политики, военные» и медийные персоны. «Они находятся в РФ. К ним будет применятся специальный механизм заочных расследований», — сказала она.

23 мая суд в Киеве приговорил военнослужащего Вооруженных сил России Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Его обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области. 31 мая суд в Полтавской области приговорил к 11,5 года лишения свободы российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в обстреле жилых домов в Харьковской области из РСЗО «Град».

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее сообщала, что 63 российским военным предъявлены обвинения.

Она также допустила возможность обмена Шишимарина. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко позже заявил, что обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими боевиками.

6 июня в Раду внесли законопроект, предполагающий освобождение от наказания осужденных на Украине военнопленных, если в их отношении принято решение об обмене.

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