Украинские дипломаты хотели сорвать концерт в Российском культурном центре

«В Российском культурном центре (РКЦ) при большом стечении публики состоялся концерт фортепианной музыки известной пианистки, уроженки Киева, Валентины Лисицы, посвященный Дню России», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Мероприятие не обошлось без «дипломатических казусов», поскольку украинское посольство попыталось помешать проведению концерта и разослало соответствующую ноту всем дипмиссиям в Будапеште, даже из числа неприглашенных, однако «эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию».
В ходе концерта прозвучала музыка Ференца Листа, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского.
«Представители венгерской общественности, в том числе музыкальной, аккредитованного в Венгрии дипломатического корпуса, российские и венгерские любители музыки восторженно встретили очень выразительное, поистине мастерское исполнение Валентиной Лисицей шедевров классической фортепианной музыки», — отметило посольство.
Однако выступление отменило руководство театра с подачи украинского посольства, поскольку музыкант занимает «отличную от официальной позиции киевских властей мнение по поводу ситуации на Украине».
«Валентина Лисица последовательно выступает за мир, болеет душой за то, что происходит на Украине, выражая свою позицию в защиту жителей Донбасса, в течении восьми лет подвергавшимся агрессии со стороны украинских националистов. Она поддерживает проживающих там людей прекрасным исполнением фортепианной музыки, направляет в регион гуманитарную помощь», — отметили в посольстве.
В сентябре прошлого года Валентина Лисица получила паспорт гражданина ДНР, в декабре выступила с концертом в Луганске, а на День Победы — в освобожденном Мариуполе.