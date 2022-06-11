С боевиками на заводе «Азот» идут переговоры по выходу мирных жителей

Он уточнил, что на заводе в данный момент может находиться до 500 мирных жителей. Боевики пытаются выдвигать свои требования. Они хотят, чтобы им дали возможность покинуть химкомбинат вместе с заложниками и организовали коридор для перехода в Лисичанск. Однако такие условия неприемлемы.
«Налажен контакт. Украинским формированиям будет гарантирована жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», — рассказал посол, добавив, что на «Азоте» сейчас заблокировано около 300−400 украинских военных.
Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка, при этом российские военные продолжают работу по взятию под контроль промышленной зоны города и ближайших населённых пунктов. Эксперты говорят, что Северодонецк — это стратегически важный для ВС РФ город, который открывает дорогу к Киеву.