Мирные жители начали выходить с предприятия «Азот» в Северодонецке

«Через вторую проходную химобъединения “Азот” стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — написал он в Telegram-канале.
По его информации, остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной.
«Там возникают периодические перестрелки. У них по-прежнему в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей. По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации», — добавил дипломат.
В субботу источник РИА Новости сообщил, что украинские боевики, заблокированные на территории завода «Азот», потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По данным собеседника агентства, сейчас на предприятии остаются около трех сотен военных.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.