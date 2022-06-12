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12:01 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили за сутки восемь беспилотников ВСУ

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны РФ сбили восемь беспилотников вооруженных сил Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. <…> В том числе один “Байрактар ТБ-2” в районе населенного пункта Великая Камышеваха», — сказал он.

Конешенков уточнил, что беспилотники также сбиты в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области.

«Над населенными пунктами Каховка и Чернобаевка Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты “Точка-У” и три реактивных снаряда системы залпового огня “Ураган” в районах Долгенькое, Синичино Харьковской области, Попасная Луганской Народной Республики», — добавил он.

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