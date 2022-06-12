В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили за сутки восемь беспилотников ВСУ

«Сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. <…> В том числе один “Байрактар ТБ-2” в районе населенного пункта Великая Камышеваха», — сказал он.
Конешенков уточнил, что беспилотники также сбиты в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области.
«Над населенными пунктами Каховка и Чернобаевка Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты “Точка-У” и три реактивных снаряда системы залпового огня “Ураган” в районах Долгенькое, Синичино Харьковской области, Попасная Луганской Народной Республики», — добавил он.