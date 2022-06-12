17:50 (мск), источник: Lenta.Ru
В порту Судана утонули 16 тысяч овец
В суданском порту Суакин на побережье Красного моря затонуло судно, на котором находились 16 тысяч овец, сообщает телеканал Sky News Arabia.
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«Судно BADR 1, на которое были погружены 15 800 овец для отправки в Саудовскую Аравию, затонуло у пристани», — сказано в сообщении. Экипаж судна спасся.
По данным телеканала, причиной трагического инцидента стал перегруз: изначально максимальный тоннаж скотовоза был рассчитан на 9 тысяч животных, а после модификации — на 12 тысяч. Живой груз готовили к отправке в Саудовскую Аравию в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения).
Власти порта уже заявили о серьезной экологической угрозе для Красного моря из-за массовой гибели скота.
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