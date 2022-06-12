Взрыв произошел у здания ГУ МВД в Мелитополе

«Четыре человека», — ответил собеседник агентства на вопрос о пострадавших.
Осколки после взрыва в Мелитополе разлетелись на десятки метров, что привело к большему числу пострадавших, заявил он.
«[Устройство было сконструировано с расчетом на то, что] урна стала поражающим элементом, осколки нанесли серьезные поражения девушке. Осколки разлетелись достаточно далеко, ранило мужчину, который находился через дорогу — это метров 50», — сказал Селиванов.
Взрыв в Мелитополе готовили заранее, бомбу заложили с расчетом на поражение посетителей ГУ МВД, сообщил ТАСС в воскресенье замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
«Теракт готовился заранее. Украинские спецслужбы подключили свою агентуру, передали взрывное устройство, и это взрывное устройство было заложено у входа в приемную ГУ МВД по Запорожской области — это не служебное помещение, это именно приемная для граждан», — сказал Селиванов.
Он пояснил, что дополнительных поражающих элементов в устройство заложено не было.
«[Устройство было сконструировано с расчетом на то, что] урна стала поражающим элементом, осколки нанесли серьезные поражения девушке. Осколки разлетелись достаточно далеко, ранило мужчину, который находился через дорогу — это метров 50», — сказал Селиванов.
О мощности взрывного устройства
Мощность взрывного устройства, использованного для теракта в Мелитополе, была 700−800 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительным данным, мощность взрывного устройства [равна] 700−800 граммам в тротиловом эквиваленте», — написал он.
Как ранее сообщал в своем Telegram-канале замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов, пострадали два человека.
«Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы», — написал он, пояснив, что пострадала проходившая мимо девушка. «Она получила ранения, вся в крови доставлена в больницу. И гражданский мужчина, получивший ранение спины».
По его данным, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.