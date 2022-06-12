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22:03 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта

СВЕТЛОДАРСК, 12 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики, развивая наступление в сторону города Бахмут, взяли под контроль два населенных пункта, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Речь идет о деревнях Видроження и Медная гора. Сейчас продолжается стрелковый бой в селе Роты.

Сообщается, что бойцы наступают одновременно с двух направлений — со стороны Светлодарска (ДНР) и Попасной (ЛНР). Их поддерживает российская артиллерия, которая точечными ударами поражает позиции националистов.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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