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02:28 (мск), источник: Газета.Ру

Запорожская АЭС на Украине возобновила передачу данных МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция, которая находится в подконтрольном российским военным Энергодаре, возобновила дистанционную передачу данных агентству. Об этом пишет РБК.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о данных по гарантиям от систем МАГАТЭ, установленных на АЭС. Ранее сообщалось, что передача данных была приостановлена почти две недели назад.

Гросси указал, что «дистанционная передача данных о гарантиях является важным аспектом применения гарантий МАГАТЭ в Украине и других странах». При этом глава агентства добавил, что «это не заменяет физического присутствия инспекторов МАГАТЭ на АЭС для регулярной проверки ядерных материалов».

Ранее Посол России в Великобритании Андрей Келин опроверг слухи о планах применить тактическое ядерное оружие на Украине, сообщает ТАСС.

«Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем. У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет [о ситуациях], когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего», — заявил Келин.

Накануне на Украине опровергли наличие плутония и обогащенного урана.

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