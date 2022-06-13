Запорожская АЭС на Украине возобновила передачу данных МАГАТЭ

Речь идет о данных по гарантиям от систем МАГАТЭ, установленных на АЭС. Ранее сообщалось, что передача данных была приостановлена почти две недели назад.
Гросси указал, что «дистанционная передача данных о гарантиях является важным аспектом применения гарантий МАГАТЭ в Украине и других странах». При этом глава агентства добавил, что «это не заменяет физического присутствия инспекторов МАГАТЭ на АЭС для регулярной проверки ядерных материалов».
Ранее Посол России в Великобритании Андрей Келин опроверг слухи о планах применить тактическое ядерное оружие на Украине, сообщает ТАСС.
«Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем. У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет [о ситуациях], когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего», — заявил Келин.
Накануне на Украине опровергли наличие плутония и обогащенного урана.