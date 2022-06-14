ЦБ выявил новый вид мошенничества с предложением обмена кешбэка на рубли

По данным ЦБ, злоумышленники обзванивают граждан под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли.
«Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета», — отмечает регулятор.
ЦБ советует при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор.
«По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», — рекомендует регулятор.
В начале мая Банк России начал публиковать информацию о наиболее распространенных схемах, которые используют кибермошенники для кражи денег у граждан.
Регулятор в новом разделе опубликовал описание уже нескольких схем, используемых мошенниками, в том числе основанной на предложении проверить данные счета на предмет утечки, сообщениях о дефиците наличных рублей и валюты, предложении перевести деньги на «специальный счет Центрального банка», убеждении оформить кредит. Также описана схема с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников.