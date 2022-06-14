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10:24 (мск), источник: ТАСС

ЦБ выявил новый вид мошенничества с предложением обмена кешбэка на рубли

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Банк России обнаружил новую схему мошенничества с предложением обменять накопленный кешбэк и бонусные баллы на рубли. Описание схемы мошенничества опубликовано на официальном сайте регулятора.

Источник: Агентство «Москва»

По данным ЦБ, злоумышленники обзванивают граждан под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли.

«Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета», — отмечает регулятор.

ЦБ советует при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор.

Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или СМС-код.

«По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», — рекомендует регулятор.

В начале мая Банк России начал публиковать информацию о наиболее распространенных схемах, которые используют кибермошенники для кражи денег у граждан.

Регулятор в новом разделе опубликовал описание уже нескольких схем, используемых мошенниками, в том числе основанной на предложении проверить данные счета на предмет утечки, сообщениях о дефиците наличных рублей и валюты, предложении перевести деньги на «специальный счет Центрального банка», убеждении оформить кредит. Также описана схема с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников.

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