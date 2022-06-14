11:03 (мск), источник: Известия
Над Донецком сработала система ПВО
В небе над Донецком во вторник, 14 июня, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
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«В небе над Донецком сработала ПВО», — сообщили власти Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.
Днем ранее Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Только за два часа украинские войска выпустили в сторону города более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии.
В тот же день глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка со стороны боевиков Украины. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.
По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, массивные обстрелы Донецка начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. По его словам, за последние 10 дней обстрелы города ведутся из артиллерии калибра 155 мм, которая применяется странами НАТО, а также из реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.