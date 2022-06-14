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12:13 (мск), источник: ТАСС

Минобороны сообщило о расстреле националистами 32 украинских военных, решивших сдаться

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Заградотряды украинских националистов открыли перекрестный огонь по военнослужащим 54-й бригады ВСУ, решившим сдаться, в результате получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться.

«Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. <…> В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

По его информации, пожелавшие сложить оружие украинские военные, занимавшие опорный пункт в районе зверофермы, обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения, попросили прекратить огонь и предоставить коридор для выхода.

«Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов», — подчеркнул генерал.

Он отметил, что жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери.

«Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями», — сообщил он.

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