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14:33 (мск), источник: © РИА Новости

Басурин объяснил, какую военную помощь ждет ДНР от России в первую очередь

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии — речь шла об этом. Потому что это поможет уничтожить западное оружие», — пояснил он.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин запросил у России военную помощь после самого интенсивного с 2015 года артиллерийского обстрела республики со стороны Украины.

Как заявил Басурин, противник целенаправленно сконцентрировал атаку на конкретной территории.

«Стрельба велась по определенному квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой», — пояснил он.

Целью этих обстрелов было уничтожение гражданского населения, заключил представитель ДНР.

ВСУ накануне выпустили по территории Донецкой Народной Республики 620 снарядов различного калибра. В Донецке под ударами оказались множество социальных учреждений, включая роддом, городские больницы, поликлиники, школу, ясли и две гимназии. Погибли пять человек, в том числе мальчик 2011 года рождения. Почти 40 мирных жителей получили ранения.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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