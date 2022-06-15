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16:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения Грузии подтвердило первый случай заражения оспой обезьян в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«У пациента была легкая форма вирусного заболевания, и он после прохождения соответствующего курса лечения вскоре же покинул медицинское учреждение», — рассказали в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава республики.

По данным ведомства, заболевший вернулся в Грузию после путешествия по Европе.

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