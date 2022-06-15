20:57 (мск), источник: ТАСС
В США считают, что ВСУ теряют убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными — 100−300
ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что украинские военные теряют убитыми примерно 100 человек в сутки, а ранеными — порядка 100−300. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.