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20:57 (мск), источник: ТАСС

В США считают, что ВСУ теряют убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными — 100−300

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что украинские военные теряют убитыми примерно 100 человек в сутки, а ранеными — порядка 100−300. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Источник: РИА "Новости"

«В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки 100 человек убитыми и 100, 200 или 300 человек ранеными. Я сказал бы, что это близко к нашим оценкам. Но я не хочу давать вам действительную оценку», — сказал он.

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