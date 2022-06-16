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11:47 (мск), источник: © РИА Новости

Высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса “Точка-У” и боевая машина реактивной системы залпового огня “Ураган” в районе Барвенково Харьковской области», — сказал Конашенков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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