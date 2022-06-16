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17:12 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР заявили, что силы республики зашли на территорию завода «Азот»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Информация о числе пленных военнослужащих сил Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) на территории Украины сейчас отсутствует, Украина не выходит на связь с ЛНР по вопросу их обмена. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил в четверг глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«До сегодняшнего дня никто на контакт [по поводу обмена пленными] не идет. О количестве пленных на их территории у меня, к большому сожалению, скажу честно, цифр нет. Мы не владеем этой ситуацией, они с нами не общаются», — сказал он.

Силы ЛНР зашли на территорию завода «Азот», выбить оттуда боевиков пока не получается, отметил он.

Всех, причастных к массовым убийствам жителей Донбасса, ждет трибунал, они понесут заслуженное суровое наказание, заявил Пасечник.

Завод «Азот» будет освобожден, о сроках говорить преждевременно — Пасечник.

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