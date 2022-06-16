17:12 (мск), источник: ТАСС
В ЛНР заявили, что силы республики зашли на территорию завода «Азот»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Информация о числе пленных военнослужащих сил Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) на территории Украины сейчас отсутствует, Украина не выходит на связь с ЛНР по вопросу их обмена. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил в четверг глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума.