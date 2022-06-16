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17:18 (мск), источник: ТАСС

Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города украинскими войсками

По информации экстренных служб, пострадал один человек.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Центр Донецка в четверг подвергся удару украинских силовиков, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Центр города вновь содрогнулся от прилетов. Прилет зафиксирован по адресу: проспект имени Лагутенко, 13 — в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов», — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что огонь велся из орудий калибра 155 мм, которые находятся на вооружении стран НАТО. Под обстрелом оказался центральный Ворошиловский район города.

Позже корреспонденту ТАСС сообщили в экстренных службах, что один человек, предварительно, пострадал в результате обстрела. По словам собеседника агентства, пострадавший получил незначительные травмы. Попаданием снаряда повреждены два здания — швейный цех со складом и офисное здание, в них выбиты окна.

В штабе территориальной обороны ДНР подтвердили, что ранен мужчина.

В поврежденных зданиях расположены швейные мастерские, рекламное агентство, типография. По соседству с ними находятся автостанция и центральный универмаг Донецка.

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