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17:13 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны: Украина участвовала в проекте США по инфицированным комарам

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские учёные принимали участие в американском проекте P-268 по созданию новых вирусов, которые могли бы переносить комары рода Aedes, сообщил на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Источник: AP 2022

«Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований», — сказал Кириллов.

По его словам, неслучаен интерес американских заказчиков к комарам данного вида — переносчикам трансмиссивных инфекций лихорадки денге, Зика и желтой лихорадки.

Кириллов рассказал, что во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке в 2013 году было зафиксировано 170 тысяч случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тысяч закончилось летальным исходом.

Начальник войск РХБЗ уточнил, что в реализации американского проекта P-268 принимали участие национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и университет штата Колорадо.

Он привел цитату исполнительного директора Украинского научно-технологического центра Эндрю Худа в адрес Госдепартамента США по вопросу организации исследований в рамках проекта: «Более 30% участников — бывшие ученые с опытом разработок в области оружия массового поражения».

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