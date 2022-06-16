Минобороны: Украина участвовала в проекте США по инфицированным комарам

«Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований», — сказал Кириллов.
По его словам, неслучаен интерес американских заказчиков к комарам данного вида — переносчикам трансмиссивных инфекций лихорадки денге, Зика и желтой лихорадки.
Кириллов рассказал, что во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке в 2013 году было зафиксировано 170 тысяч случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тысяч закончилось летальным исходом.
Начальник войск РХБЗ уточнил, что в реализации американского проекта P-268 принимали участие национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и университет штата Колорадо.
Он привел цитату исполнительного директора Украинского научно-технологического центра Эндрю Худа в адрес Госдепартамента США по вопросу организации исследований в рамках проекта: «Более 30% участников — бывшие ученые с опытом разработок в области оружия массового поражения».