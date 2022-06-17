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00:43 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-сотрудника посольства США в Москве Фогеля приговорили к 14 годам за контрабанду наркотиков

Бывший сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: AP 2022

Фогеля задержали в августе 2021 года после того, как во время прохождения таможенного контроля в московском аэропорту Шереметьево в его багаже обнаружили наркотики.

Telegram-канал Baza вскоре после задержания иностранца летом 2021 года уточнял, что мужчине 60 лет. Обнаруженные в его чемодане подозрительные предметы изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты изучили жидкости и содержимое упаковок и пришли к выводу, что американец якобы попытался ввезти в столицу России пять упаковок из-под линз с марихуаной и 14 картриджей для электронных сигарет. Точнее, 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла.

Поскольку мужчина мог скрыться на территории посольства США, суд заключил его под стражу. После возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ, сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного.

Позднее дело с обвинительным заключением в отношении Фогеля направлено в суд для рассмотрения по существу.

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