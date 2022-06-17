Российские военные уничтожили штаб «Азова» в Харьковской области

«Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО “Град” в районах Зайцево, Курдимовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино Донецкой Народной Республики. Также, в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования “Азов”», — рассказал он.
Кроме того, у населенных пунктов Спорное и Выемка в ДНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Против боевиков «Азова» в России возбуждено уголовное дело.