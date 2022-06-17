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11:58 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили штаб «Азова» в Харьковской области

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила штаб нацформирования «Азов»* в районе населенного пункта Песочин в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО “Град” в районах Зайцево, Курдимовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино Донецкой Народной Республики. Также, в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования “Азов”», — рассказал он.

Кроме того, у населенных пунктов Спорное и Выемка в ДНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

*Против боевиков «Азова» в России возбуждено уголовное дело.

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