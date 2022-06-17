Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США

«Министр внутренних дел одобрила экстрадицию… Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения», — отмечается там.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава МВД Великобритании. Позднее защита подавала Пател представление о блокировке его экстрадиции в США.
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Помимо этого на портале опубликовали 250 тысяч американских дипломатических документов.
В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах, но спустя девять лет дело закрыли.
Опасаясь экстрадиции, с июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Его задержали по запросу США 11 апреля 2019-го, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш. Американская сторона предъявила Ассанжу обвинения, в том числе в заговоре с целью взломать правительственные компьютеры и в нарушении закона о шпионаже.
Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что Великобритания не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Но статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Но в сумме они составляют 175 лет.
В январе 2021 года судья Центрального уголовного суда отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой. Помимо этого, она сочла, что условия в тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с тем, что Ассанжа ожидает в Соединенных Штатах. Тем не менее его не отпустили из-под стражи, чтобы у США была возможность оспорить решение об отказе в экстрадиции.
Эту апелляцию Высокий суд Лондона удовлетворил в декабре. Британскую сторону устроили гарантии, предоставленные США: там пообещали не применять к основателю WikiLeaks «специальные административные меры», предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.