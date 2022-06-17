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14:29 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили о сдаче в плен части военнослужащих ВСУ на «Азоте»

Офицер Народной милиции Андрей Марочко также отметил, что численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным подразделениям пока не разглашается в целях безопасности.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ЛУГАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся на территории комбината «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом в пятницу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия “Азот” в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — сказал Марочко, слова которого приводит Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Марочко также сообщил, что численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным подразделениям пока не разглашается в целях безопасности самих киевских силовиков.

«Сейчас очень активно работают [украинские] заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украины», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что численность украинских формирований в промышленной зоне Северодонецка может составлять до 2,5 тыс. человек, до четверти из которых — иностранные наемники. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщал, сейчас в Северодонецке до 1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники, они находятся на территории «Азота».

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