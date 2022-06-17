В ЛНР сообщили о сдаче в плен части военнослужащих ВСУ на «Азоте»

ЛУГАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся на территории комбината «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом в пятницу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия “Азот” в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — сказал Марочко, слова которого приводит Луганский информационный центр (ЛИЦ).
«Сейчас очень активно работают [украинские] заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украины», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что численность украинских формирований в промышленной зоне Северодонецка может составлять до 2,5 тыс. человек, до четверти из которых — иностранные наемники. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщал, сейчас в Северодонецке до 1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники, они находятся на территории «Азота».