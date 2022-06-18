10:07 (мск), источник: © РИА Новости
Над заводом «Топаз» в Донецке клубится дым
ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Над заводом «Топаз» в ДНР заметно задымление, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
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«Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом “Топаз”. Куйбышевский район города остается под обстрелами», — написал он на своей странице в Telegram.
С утра с подконтрольной Киеву территории по Донецку выпущены более тридцати снарядов.
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