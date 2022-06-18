10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
10:07 (мск), источник: © РИА Новости

Над заводом «Топаз» в Донецке клубится дым

ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Над заводом «Топаз» в ДНР заметно задымление, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом “Топаз”. Куйбышевский район города остается под обстрелами», — написал он на своей странице в Telegram.

С утра с подконтрольной Киеву территории по Донецку выпущены более тридцати снарядов.

Вчера в город прилетели около 300 боеприпасов. Под ударами оказались Киевский, Петровский, Ворошиловский и Кировский районы. За неделю город несколько раз подвергали интенсивным обстрелам, погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы «дополнительные союзнические силы».

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

 Раскрыты тайные требования Европы к Зеленскому
Как россиянам получить часть пенсии раньше
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Посол ЛНР назвал условие для эвакуации мирных граждан с «Азота»
Кулеба заявил о военном превосходстве РФ на важных частях фронта
Шольц заявил об «абсолютной необходимости» переговоров с Путиным
Путин: решение провести спецоперацию было вынужденным и трудным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь