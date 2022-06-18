Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, при этом больше половины граждан страны все-таки занимаются тем, что нравится
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
17:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Жителей Донецка попросили не покидать укрытия из-за непрерывных обстрелов

Власти и правоохранительные органы Донецкой народной республики (ДНР) попросили жителей Донецка не покидать свои укрытия.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает ТАСС.

С такой просьбой местные власти обратились к населению в социальных сетях из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий день подряд ведут непрерывный артиллерийский обстрел Донецка. Отмечается, что снаряды украинских военных прилетают как на окраины, так и в центр города.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район, на территории которого находится завод «Топаз». Он также добавил, что из-за артиллерийских ударов в городе был остановлен подвоз питьевой воды.

Справка
Евросоюз согласовал частичное эмбарго на нефть из России. Что это значитКак ограничения могут повлиять на Россию и мировой рынок нефти, разбирался РБК.
 Названы тайные требования Европы к Зеленскому
Россиянам назвали замену IKEA
Спецоперация на Украине
Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка
РФ в ходе спецоперации применила истребители нового поколения
В РФ пообещали уничтожать переданную Украине советскую технику
В Донецке остановили подвоз питьевой воды из-за обстрелов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь