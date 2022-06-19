Тысячи жителей Лондона вышли на митинг из-за кризиса стоимости жизни

К шествию присоединились и члены Союза учителей (NASUWT). Они пожаловались на то, что их зарплата не соответствует рабочей нагрузке, при этом ее не хватает на проживание.
В ответ на претензии представитель Министерства финансов заявил, что правительство оказывает финансовую помощь 8 млн малоимущих семей и помогает им оплачивать счета за электроэнергию.
Министерство образования поблагодарило учителей за их труд и отметило, что работает над повышение зарплаты и выплатой премий.
В митинге участвовали и представители Коммунистической партии Великобритании, члены парламента от Лейбористской партии, следует из постов в Twitter. Они указывали, что присоединились к акции из-за того, что кабинет министров подводит британцев. Как пишет The Guardian, на улицы вышли врачи и железнодорожники.
Из-за худшего кризиса стоимости жизни за более чем 40 лет британцы приехали в Лондон со всей страны, отмечает Mirror. Для этого они забронировали более 100 автобусов.
По данным издания, протестующие скандировали лозунги «Мы требуем лучшего», «Покончить с войной, а не с благосостоянием», «избавиться от дефицита топлива, отопить дома сейчас».
В апреле уровень инфляции в Великобритании достиг 7,8% годовых, что на 1,6 п.п. больше, чем в марте. При этом показатель поднялся с 1,6% годовых в апреле прошлого года и стал рекордным впервые за 30 лет.
В мае из-за роста инфляции Банк Великобритании повысил базовую процентную ставку до максимума за 13 лет, с 0,75 до 1% годовых. Это стало четвертым повышением ставки подряд с декабря 2021 года. Регулятор называл причинами инфляционного давления военную операцию России на Украине и опасения по поводу нарушения цепочки поставок в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Китае.
За февраль—апрель этого года реальные средние зарплаты в стране снизились на 2,2 п.п., что стало самым резким падением с 2011 года.
Средний заработок британцев без учета премиальных выплат в апреле оказался на 3,4% ниже, чем годом ранее. Это стало наибольшим падением с момента начала сбора современной статистики в 2001 году.
При этом статистика показала, что с учетом премий номинальные зарплаты в Великобритании за три месяца росли: в частном секторе — на 8%, в госсекторе — на 1,5%.
Медианная среднемесячная зарплата (уровень, который показывает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше) в Великобритании составляет £2,076 (145,9 тыс. руб. по текущему курсу), следует из данных Национальной статистической службы.
Заработная плата также зависит от сектора: самая маленькая зарплата у обслуживающего персонала гостиничного бизнеса и сферы общепита (медианная зарплата в секторе — £1068 или 75 тыс. руб.), самая высокая — в финансах и страховании (£3379 или 237,5 тыс. руб.).