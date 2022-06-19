В ДНР заявили, что Нюрнбергский процесс станет фундаментом для трибунала в республике

«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог — Нюрнбергский процесс. В принципе, за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба, [действующих в ДНР], были взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина. Их документы легли в основу Нюрнбергского процесса. Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — сказала собеседница агентства.
«У нас весной 2018 года уже проходило два народных трибунала, где были вынесены приговоры в отношении руководства Украины — президентов и их пособников, где были зафиксированы их преступления», — добавила она.
Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. Одним из первых будет проведен Мариупольский трибунал, где также будут рассматриваться и преступления, совершенные в Волновахе.
По словам Шишкиной, следствие фиксирует совершение военнослужащими ВСУ не менее жестоких преступлений, чем те, которые совершались ранее и продолжают совершаться членами националистических батальонов.