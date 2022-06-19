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07:24 (мск), источник: ТАСС

В ДНР заявили, что Нюрнбергский процесс станет фундаментом для трибунала в республике

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Нюрнбергский процесс берется за основу при подготовке к международному трибуналу, который пройдет в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

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Источник: РИА "Новости"

«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог — Нюрнбергский процесс. В принципе, за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба, [действующих в ДНР], были взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина. Их документы легли в основу Нюрнбергского процесса. Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что был изучен и опыт других государств, в частности Руанды.

«У нас весной 2018 года уже проходило два народных трибунала, где были вынесены приговоры в отношении руководства Украины — президентов и их пособников, где были зафиксированы их преступления», — добавила она.

Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. Одним из первых будет проведен Мариупольский трибунал, где также будут рассматриваться и преступления, совершенные в Волновахе.

Предполагается, что перед трибуналом предстанут как члены националистических батальонов, в частности «Азова» и «Айдара», так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

По словам Шишкиной, следствие фиксирует совершение военнослужащими ВСУ не менее жестоких преступлений, чем те, которые совершались ранее и продолжают совершаться членами националистических батальонов.

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