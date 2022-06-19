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10:43 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР

ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли село Михайловка в ДНР, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 9:20.

«Зафиксированы обстрелы <…> Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении.

Это уже второй обстрел с начала суток — в 5:20 по Михайловке выпустили шесть 152-миллиметровых снарядов.

Кроме того, обстрел велся по селам Пантелеймоновка и Озеряновка.

Украинские силовики ежедневно открывают по городам и селам ДНР огонь из тяжелых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня. Накануне интенсивному обстрелу подвергся центр Донецка, в том числе городская администрация и Донецкий национальный технический университет. За день погибли пять человек, еще 20 получили ранения.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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