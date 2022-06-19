В ДНР за 123 дня эскалации погибли 185 мирных жителей

«За 123 дня эскалации погибло 185 гражданских лиц, в том числе 9 детей», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
На территориях в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 880 гражданских лиц, в том числе 66 детей. На освобожденных в ходе спецоперации территориях ранения получили 1 435 гражданских лиц, среди которых 77 детей.
Отмечается, что за этот период было зафиксировано 4 677 фактов ведения огня, з них с применением тяжелого вооружения — 4 358.
По данным представительства, украинскими войсками всего выпущено 40 379 боеприпасов различного калибра, включая 29 ракет из ОТРК «Точка-У», 14 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 87 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 7199 ракет РСЗО БМ-21 «Град».