Украинские силовики пока остаются на Углегорской ТЭС в Донбассе

«Украинские силовики занимают позиции в районе середины дамбы (Углегорской ТЭС — ред.). Для них важно контролировать данный район, чтобы не давать продвижения нашим войскам и продолжать наступление в район Артемовска, в Славянск и захлопнуть котел, в котором они сейчас оказались», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что речь идет о стратегически важном направлении. По словам военнослужащих Народной милиции, украинские силовики контролируют Светлодарскую ТЭС и с ее территории обстреливают освобожденный город Светлодарск.
Светлодарск находится в 18 километрах от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.