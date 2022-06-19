14:00 (мск), источник: ТАСС
Замначальника управления полиции Магнитогорска арестовали по делу о взятке
По версии следствия, он получил деньги за то, чтобы освободить от уголовной ответственности местного жителя.
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Магнитогорска Челябинской области в воскресенье избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца заместителю начальника управления полиции Магнитогорска, обвиняемому во взятке, полученной за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Заместителю начальника управления полиции предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ “Получение взятки”. Сегодня судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сказали в суде.
По данным следствия, подозреваемый получил взятку от заинтересованного лица за то, чтобы не привлекать местного жителя к уголовной ответственности за совершенное преступление.
Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области сообщила журналистам, что сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей, и если вина подтвердится, его уволят из органов внутренних дел, он понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.