Как сообщил корреспондент агентства, побывавший на переднем крае, подразделения 6-го казачьего полка Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с силами полка Ахмата Кадырова ведут в Камышевахе бои против украинской территориальной обороны и польских наемников.
Пробираться до позиций пришлось под обстрелом: противник ведет постоянный огонь и контролирует поле боя с беспилотников.
«Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал командир казачьего полка.
Казаки и чеченские бойцы действуют в смешанных штурмовых группах, перед ними стоит задача взять населенные пункты Золотое-2 и Горское.
По сообщению Минобороны, больше всего наемников на Украину прибыло из Польши — 1831 человек, из них, по данным на 17 июня, уничтожено 378 и вернулись на родину 272.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ДНР освобождены стратегически важный райцентр к югу от Донецка — Волноваха, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где находится крупный православный монастырь. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.