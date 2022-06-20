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15:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Народной милиции ЛНР рассказали о потерях среди иностранных наемников

КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 20 июн — РИА Новости. Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР, рассказал РИА Новости командир казачьего полка, участвующего в боевых действиях в поселке.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Как сообщил корреспондент агентства, побывавший на переднем крае, подразделения 6-го казачьего полка Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с силами полка Ахмата Кадырова ведут в Камышевахе бои против украинской территориальной обороны и польских наемников.

Пробираться до позиций пришлось под обстрелом: противник ведет постоянный огонь и контролирует поле боя с беспилотников.

«Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал командир казачьего полка.

По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Накануне поляки понесли серьезные потери, сообщил собеседник агентства.

Казаки и чеченские бойцы действуют в смешанных штурмовых группах, перед ними стоит задача взять населенные пункты Золотое-2 и Горское.

По сообщению Минобороны, больше всего наемников на Украину прибыло из Польши — 1831 человек, из них, по данным на 17 июня, уничтожено 378 и вернулись на родину 272.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ДНР освобождены стратегически важный райцентр к югу от Донецка — Волноваха, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где находится крупный православный монастырь. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.

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