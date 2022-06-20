Аксенов сообщил об эвакуации 21 человека с буровых вышек «Черноморнефтегаза»

«Удар был нанесен по трем вышкам. На них находилось 109 человек. 21 человек уже эвакуирован», — рассказал Аксенов (цитата по «Интерфаксу»). Самый сильный удар пришелся на первую вышку: на ней находилось 12 человек, 5 из которых были ранены, отметил он. Поиски остальных работников продолжаются.
Ранее сегодня Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым вышкам компании. Тогда он рассказал о 5 эвакуированных людях, 3 из которых получили ранения. Минобороны России проводит спасательную операцию с помощью патрульных судов и авиации, добавил он.
Как отметила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, добыча на месторождении после ударов ВСУ была приостановлена. «Они [ВСУ] прекрасно знают, что месторождение находится буквально рядом, 71 км от Одессы. И взрывать газовое месторождение, в данном случае еще и в море — это не поддается никакой логике», — сказала она (цитата по ТАСС), добавив, что на объекте удалось предотвратить техногенную катастрофу, в результате которой пострадали бы в том числе жители Одессы.