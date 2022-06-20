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15:53 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров сообщил об освобождении в ЛНР населенного пункта Тошковка

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении в ЛНР поселка Тошковка.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мой дорогой брат Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка. Береги парней, Замид», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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