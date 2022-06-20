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Киев развернул артиллерийскую батарею в жилых кварталах Харькова
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Киев проводит в Харьковской области провокацию, там развернута артиллерийская батарея, которая периодически обстреливает жилые кварталы города, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.