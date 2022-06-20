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22:39 (мск), источник: © РИА Новости

Киев развернул артиллерийскую батарею в жилых кварталах Харькова

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Киев проводит в Харьковской области провокацию, там развернута артиллерийская батарея, которая периодически обстреливает жилые кварталы города, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По имеющейся достоверной информации, киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций», — сказал Мизинцев.

Он рассказал, что для этого в Харьковской области украинские подразделения развернули артиллерийскую батарею, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова.

«По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы “убийствах мирных жителей города русскими”, которые будут широко распространены западными информационными агентствами», — добавил Мизинцев.

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