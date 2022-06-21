09:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Самого богатого депутата России по итогам 2020 года приговорили к четырем годам колонии за контрабанду краба
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор депутату Сахалинской областной думы, владельцу компании «Монерон» Дмитрию Пашову. Его признали виновным в контрабанде в составе организованной группы 3,3 тыс. т живого краба (ч. 3 ст. 226 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 4 ст. 194 УК РФ). Следствие оценило вывезенный за границу товар в 2,6 млрд руб., а недоплаченные в бюджет пошлины — в 9,2 млн руб. Депутат в 2020 году был признан журналом Forbes самым богатым депутатом в России.