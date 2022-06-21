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09:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Самого богатого депутата России по итогам 2020 года приговорили к четырем годам колонии за контрабанду краба

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор депутату Сахалинской областной думы, владельцу компании «Монерон» Дмитрию Пашову. Его признали виновным в контрабанде в составе организованной группы 3,3 тыс. т живого краба (ч. 3 ст. 226 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 4 ст. 194 УК РФ). Следствие оценило вывезенный за границу товар в 2,6 млрд руб., а недоплаченные в бюджет пошлины — в 9,2 млн руб. Депутат в 2020 году был признан журналом Forbes самым богатым депутатом в России.

Как сообщает управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу, Дмитрий Пашов приговорен к четырем годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. Расследование уголовных дел в отношении остальных участников преступной группы продолжается.

Депутат был задержан в феврале 2021 года, с этого момента он находился в СИЗО. Он был бизнес-партнером Олега Кана — так называемого «крабового короля». Последний заочно арестован и находится не в России. Аресту Дмитрия Пашова и выезду Олега Кана за рубеж предшествовали обыски, которые провели у них дома и в офисах в конце 2018-го.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск;

Виктория Колганова

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