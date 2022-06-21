Минобороны РФ показало работу боевых расчетов ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации

«В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам важной военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в комментарии ведомства.
На кадрах, распространенных Минобороны, видно, как самоходная пусковая установка ОТРК «Искандер» отправляется на стартовую позицию, чтобы выполнить пуск крылатой ракеты. На командном пункте батареи непрерывно звучат доклады. Дается команда на пуск ракеты, которая тут же стартует. Пусковая установка вскоре меняет боевую позицию.
«Несмотря на то, что мы находимся далеко от пусковых установок, здесь, в данной машине, мы контролируем каждый процесс, каждый режим прохождения. Каждую секунду все, что выполняет установка, отображается у нас, и мы передаем в вышестоящие машины», — рассказал командир батареи.
В ведомстве уточнили, что «Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. В арсенале «Искандера» есть как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно.