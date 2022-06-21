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12:37 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ показало работу боевых расчетов ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало во вторник кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам важной военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в комментарии ведомства.

На кадрах, распространенных Минобороны, видно, как самоходная пусковая установка ОТРК «Искандер» отправляется на стартовую позицию, чтобы выполнить пуск крылатой ракеты. На командном пункте батареи непрерывно звучат доклады. Дается команда на пуск ракеты, которая тут же стартует. Пусковая установка вскоре меняет боевую позицию.

«Несмотря на то, что мы находимся далеко от пусковых установок, здесь, в данной машине, мы контролируем каждый процесс, каждый режим прохождения. Каждую секунду все, что выполняет установка, отображается у нас, и мы передаем в вышестоящие машины», — рассказал командир батареи.

По словам начальника расчета ОТРК, для ПВО противника ракеты комплекса остаются незамеченными. Самоходные пусковые установки комплекса надежно прикрыты современными образцами маскировки, что делает их невидимыми для беспилотников и даже спутников.

В ведомстве уточнили, что «Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. В арсенале «Искандера» есть как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно.

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