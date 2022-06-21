11:20 (мск), источник: ТАСС
Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой
Пациентка находится в удовлетворительном состоянии.
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СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Заболевание сибирской язвой подтвердили у жительницы станицы в Изобильненском округе на Ставрополье. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии, сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров.
«Получил требующую серьезного внимания информацию из Изобильненского городского округа. У жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет», — написал он в своем Telegram-канале.
На территории станицы проводятся профилактические мероприятия. В доме у заболевшей проведена дезинфекция, превентивная антибиотикопрофилактика контактных лиц, организована вакцинация сельскохозяйственных животных.
«Ведется разъяснительная работа с жителями станицы. Угрозы распространения болезни нет. Но элементарные гигиенические правила — как, например, регулярное мытье рук — соблюдать необходимо всегда», — отметил Владимиров.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия и возможный источник появления заболевания.
Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. У человека заболевание проявляется преимущественно в виде карбункулов на коже, повышением температуры тела. Попадает в организм человека через поврежденные участки кожи, реже — через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Источником инфекции являются дикие и домашние животные.